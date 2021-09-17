Русско-Немецкая Швейцария в Казани взята под охрану

Работы по обозначению границ и внесение сведений в ЕГРН поручены Госкомитету Татарстана по биоресурсам. Фото: скриншот

В Казани территорию памятника природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария» принято решение взять под охрану. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Работы по обозначению границ и внесение сведений в ЕГРН поручены Госкомитету Татарстана по биоресурсам. Также ведомство должно обеспечить соблюдение режима охранной зоны на всей территории.

Площадь охранной зоны равна 256,6 гектара. На участке нельзя, в частности, строить здания, нарушать почвенный покров, добывать полезные ископаемые, рубить деревья, разводить костры. Кроме этого, под запретом проезд и стоянка транспортных средств.

На территории памятника природы допустимо проведение экореабилитации земельных участков, охрана и воспроизводство лесов. Также разрешены проведение научных исследований с целью сохранения биоразнообразия памятника природы и экотуризм.