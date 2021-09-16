Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В эту субботу, 18 сентября, в Казани пройдет «Кросс нации-2021». Для участников подготовят дистанции на 2 и 3 километра. Участие может принять каждый желающий. Для этого нужно только зарегистрироваться на Центральном стадионе с 10:00 до 18:00.

Трасса забега пройдёт по набережной реки Казани и экстрим-парку «Урам». Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России.

Также для участников будет подготовлена развлекательная программа с участием творческих и спортивных коллективов. А граждане, которые придут на соревнования в браслетах «Я проголосовал!», получат подарки и сувениры.