В Марий Эл новорожденных назвали Изумруд, Эйва и Эмильян

Специалисты опубликовали список необычных имен, которые дали детям в августе этого года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство внутренней политики Марий Эл опубликовало необычные и редкие имена, которые давали родители новорожденным в августе этого года.

В список необычных вошли мужские имена: Гордей, Игнат, Клим, Леон, Мирослав, Радомир, Святослав, Тамерлан, Эмильян, Яков.

Необычные и редкие женские имена: Августа, Айрис, Аполлинария, Афина, Венера, Виталина, Далия, Доминика, Забава, Изумруд, Калерия, Лукерья, Мелитина, Серафима, Теона, Эйва.