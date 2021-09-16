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Общество16 сентября 2021 18:39

В Марий Эл новорожденных назвали Изумруд, Эйва и Эмильян

Среди необычных имен также Гордей, Игнат, Клим, Леон, Мирослав, Радомир, Святослав, Тамерлан, Калерия, Лукерья, Мелитина
Инзиля ШАКИРОВА
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Специалисты опубликовали список необычных имен, которые дали детям в августе этого года.

Специалисты опубликовали список необычных имен, которые дали детям в августе этого года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство внутренней политики Марий Эл опубликовало необычные и редкие имена, которые давали родители новорожденным в августе этого года.

В список необычных вошли мужские имена: Гордей, Игнат, Клим, Леон, Мирослав, Радомир, Святослав, Тамерлан, Эмильян, Яков.

Необычные и редкие женские имена: Августа, Айрис, Аполлинария, Афина, Венера, Виталина, Далия, Доминика, Забава, Изумруд, Калерия, Лукерья, Мелитина, Серафима, Теона, Эйва.