Жительницу Татарстана жестоко зарезали из-за любовных отношений

Подозреваемый в совершении этого убийства задержан и уже во всем признался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Поисево Актанышского района ранним утром в одном из домов по улице Колхозная было обнаружено тело 49-летней хозяйки. Ее жестоко зарезали – множественные ножевые ранения имелись на груди и спине. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - также отметили в ведомстве.

Вскоре правоохранители вышли на подозреваемого в совершении этого преступления. Задержанный 55-летний местный житель полностью признал свою причастность.

По словам мужчины, все произошло на почве любовных отношений, и в следствии возникшей личной неприязни. На этом фоне между ним и потерпевшей возник конфликт. В ходе которого злоумышленник нанес хозяйке дома не менее трех ударов в грудь и не менее двух в спину. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.