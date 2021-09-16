Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 17:45

В Казани КФУ обновит студенческие общежития за 80-90 миллионов рублей

Эти деньги вуз выделит из своего кармана
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также вуз проложит в общежития новый трубопровод, чтобы не было проблем с горячей водой.

Также вуз проложит в общежития новый трубопровод, чтобы не было проблем с горячей водой.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Казани студенческие общежития КФУ решили обновить. На это планируется потратить 80-90 миллионов рублей. Деньги выделит сам вуз, сообщил 16 сентября на встрече с журналистами его ректор Ильшат Гафуров. По его словам, в частности, планируется замена мебели, унитазов, раковин и смесителей.

Кроме того, в ближайшее время должна решится и проблема с подачей горячей воды в общежития КФУ. И тут вуз за свои деньги проложит новый трубопровод – цена вопроса более 5 миллионов рублей. Старая труба сильно износилась и найти ее владельца не удалось – коммуникация признана бесхозной.