В Казани КФУ обновит студенческие общежития за 80-90 миллионов рублей

Также вуз проложит в общежития новый трубопровод, чтобы не было проблем с горячей водой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Казани студенческие общежития КФУ решили обновить. На это планируется потратить 80-90 миллионов рублей. Деньги выделит сам вуз, сообщил 16 сентября на встрече с журналистами его ректор Ильшат Гафуров. По его словам, в частности, планируется замена мебели, унитазов, раковин и смесителей.

Кроме того, в ближайшее время должна решится и проблема с подачей горячей воды в общежития КФУ. И тут вуз за свои деньги проложит новый трубопровод – цена вопроса более 5 миллионов рублей. Старая труба сильно износилась и найти ее владельца не удалось – коммуникация признана бесхозной.