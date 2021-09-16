Казань включилась в борьбу за федеральные деньги по нацпроектам на 2022 год

Осень – это пора формировать программы на следующий год.

16 сентября в казанском детсаду №182 «Веснушка» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин провел совещание по реализации в городе нацпроектов. В ходе обсуждения стало понятно, что Казань включилась в борьбу за федеральные деньги на 2022 год, что будет сделано, в том числе, и за счет субъектов, которые не успели освоить по нацпроектам выделенные средства – они возвращаются в бюджет страны.

- Осень – это пора формировать программы на следующий год, в это же время мы с коллегами из правительства защищаем участие Казани в нацпроектах. Прошу эту работу держать на контроле, – отметил мэр Казани.

По его словам, благодаря нацпроектам в городе удается решать вопросы, которые копились десятилетиями.