В Татарстане друзья не дождались приятеля, пошли его искать и узнали страшную правду

Сначала до парня не могли долго дозвониться. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Вечером 15 сентября в деревне Байданкино Нижнекамского района компания ждала своего приятеля. Он должен был приехать из деревни Красная Кадка. Вроде бы уже и созвонились, но его все не было на месте. С приятелем пытались долгое время снова связаться, но он перестал поднимать трубку телефона. Тогда его друзья начали свои поиски.

Никто из них не ожидал, что машина 22-летнего парня будет обнаружена перевернутой, а в ней его самого причем погибшего.

По предварительным данным, поздно вечером парень на своем автомобиле «Хундай» превысил скорость и слетел с дороги. От полученных травм он скончался на месте аварии.