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Происшествия16 сентября 2021 17:04

В Казани суд арестовал начальника колонии №3 Александра Мелешенко

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На данный момент Александра Мелешенко отстранен от своей должности.

На данный момент Александра Мелешенко отстранен от своей должности.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советский районный суд Казани отправил под арест начальника колонии №3 Александра Мелешенко. Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями должен провести в камере СИЗО один месяц и два дня.

Напомним, начальника исправительного учреждения в селе Пановка Пестречинского района Татарстана, а также его подчиненных, заподозрили в поборах с осужденного. По одной из версий, фигуранты этого уголовного дела требовали с него деньги на ремонт колонии. На данный момент Александра Мелешенко отстранен от своей должности.