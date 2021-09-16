В Казани суд арестовал начальника колонии №3 Александра Мелешенко

На данный момент Александра Мелешенко отстранен от своей должности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советский районный суд Казани отправил под арест начальника колонии №3 Александра Мелешенко. Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями должен провести в камере СИЗО один месяц и два дня.

Напомним, начальника исправительного учреждения в селе Пановка Пестречинского района Татарстана, а также его подчиненных, заподозрили в поборах с осужденного. По одной из версий, фигуранты этого уголовного дела требовали с него деньги на ремонт колонии. На данный момент Александра Мелешенко отстранен от своей должности.