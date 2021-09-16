На выходных в Татарстане температура воздуха опустится на 4-6 градусов ниже многолетней нормы

Ожидается холод и дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни погода в республике не изменится – будет холодно, в отдельных районах пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- В эту пятницу и субботу регион будет по-прежнему находиться в тылу циклона, - отмечают специалисты управления.

При этом ночью в субботу, 18 сентября, местами еще ожидаются и заморозки - до -1 градуса, а днем температура воздуха опустится на 4-6 градусов ниже многолетней нормы – максимум будет от +7 до +13.

В воскресенье, а также в понедельник, на Татарстан свое влияние начнет распространять гребень северного антициклона. Это не приведет к изменению погоды в лучшую сторону. Будет даже немного хуже – ночью прогнозируются заморозки от -2 до -4 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +13.