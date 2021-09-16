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Происшествия16 сентября 2021 15:32

Начальника колонии №3 Александра Мелешенко доставили в суд Казани

Он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчине должны избрать меру пресечения на время следствия.

Мужчине должны избрать меру пресечения на время следствия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 16 сентября, в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения на время следствия по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями доставили начальника колонии №3 Александра Мелешенко.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, Мелешенко задержали на днях, до этого момента он находился под подпиской о невыезде и был отстранен руководством УФСИН Татарстана от исполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, начальника исправительного учреждения в селе Пановка Пестречинского района Татарстана, а также его подчиненных, заподозрили в поборах с осужденного. По одной из версий, фигуранты этого уголовного дела требовали с него деньги на ремонт колонии.