Начальника колонии №3 Александра Мелешенко доставили в суд Казани

Мужчине должны избрать меру пресечения на время следствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 16 сентября, в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения на время следствия по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями доставили начальника колонии №3 Александра Мелешенко.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, Мелешенко задержали на днях, до этого момента он находился под подпиской о невыезде и был отстранен руководством УФСИН Татарстана от исполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, начальника исправительного учреждения в селе Пановка Пестречинского района Татарстана, а также его подчиненных, заподозрили в поборах с осужденного. По одной из версий, фигуранты этого уголовного дела требовали с него деньги на ремонт колонии.