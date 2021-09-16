В Татарстане часть министров недавно переболела COVID-19

Также в больницу с COVID-19 попали некоторые сотрудники правительства Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые сотрудники правительства Татарстана попали в больницу заразившись COVID-19, есть среди них и те, кто сейчас из-за этого находится в самоизоляции, также недавно инфекцией переболела и часть министров, сообщила 16 сентября на брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Татарстане до сих пор достаточно напряженная, поэтому не стоит расслабляться.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Госпитализированы 22 человека, остальные 29 лечатся дома. Всего в Татарстане зафиксировано 26 264 случая COVID-19, в 22 835 из них люди смогли выздороветь, а в 712 скончались.