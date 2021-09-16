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Общество16 сентября 2021 13:57

В Казани назвали избирательные участки, куда можно прийти проголосовать вместе с собакой

Как оказалось, их всего четыре
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Это было сделано для тех, кто не может расстаться со своим питомцем.

Это было сделано для тех, кто не может расстаться со своим питомцем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Казани сообщили, что в городе к Выборам 2021, которые пройдут 17,18 и 19 сентября, организовали избирательные участки для любителей животных. Туда можно прийти проголосовать можно вместе со своим питомцем. Например, если нет возможности на это время оставить свою собаку или просто не хочется с ней расставаться.

Адреса избирательных участков, где можно проголосовать, придя с домашним животным:

- Вахитовский район - Подростковый клуб «Союз» (ул.Моторная, д.31а),

- Кировский район - ЦДО «Заречье» (ул.Окольная, д.23),

- Ново-Савиновский район - ул.Сибгата Хакима, 46,

- Советский район - ДК «Вознесенское» (ул. Нардуган, д.45).