В Казани заработали «горячие линии» по пуску тепла в дома

Звонки принимаются как в комитете ЖКХ, системе «Открытая Казань», так и в администрациях районов города. Фото: Ольга Крыльцова

Отопительный сезон в Казани стартовал с этого четверга, 16 сентября. Наравне с этим в городе начали работать телефоны «горячих линий» по вопросам пуска тепла в жилые дома.

Звонки от горожан принимаются по следующим телефонам:

- Комитет ЖКХ: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;

- Система «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.

- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)520-75-39;

- Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96;

- Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10;

- Советский район: +7(843)272-01-05, +7(843)272-75-70, +7(843)272-16-23, +7(843)272-00-65;

- Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99.

Отметим, что на регулировку и отладку теплоснабжения в Казани может понадобиться до двух недель.