В Казани заработали «горячие линии» по пуску тепла в дома

Звонки принимаются как в комитете ЖКХ, системе «Открытая Казань», так и в администрациях районов города.
Фото: Ольга Крыльцова
Отопительный сезон в Казани стартовал с этого четверга, 16 сентября. Наравне с этим в городе начали работать телефоны «горячих линий» по вопросам пуска тепла в жилые дома.
Звонки от горожан принимаются по следующим телефонам:
- Комитет ЖКХ: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23;
- Система «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.
- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)520-75-39;
- Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96;
- Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10;
- Советский район: +7(843)272-01-05, +7(843)272-75-70, +7(843)272-16-23, +7(843)272-00-65;
- Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99.
Отметим, что на регулировку и отладку теплоснабжения в Казани может понадобиться до двух недель.