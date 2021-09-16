Казанский врач Екатерина Лаптева рассказала, как можно ускорить возвращение обоняния после COVID-19

Искаженное обоняние после COVID-19 может присутствовать до полугода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как можно ускорить возвращение обоняния после COVID-19, в прямом эфире в Инстаграме регионального оперштаба по борьбе с инфекцией рассказала зав лор-отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.
По ее словам, тем, кто перенес COVID-19, в этом может помочь антиоксидантная терапия. Она ускорит сам процесс восстановления, но и поддержит его.
Для этого нужно использовать интраназальные глюкокортикостероиды. Они уберут отечность и восстановят носовое дыхание по максимуму. Также необходимо использовать сосудистые препараты и антиоксиданты.
При этом так называемое искаженное обоняние после COVID-19, по заверениям Лаптевой, может присутствовать до полугода.