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Общество16 сентября 2021 13:40

Казанский врач Екатерина Лаптева рассказала, как можно ускорить возвращение обоняния после COVID-19

По словам зав лор-отделением клинической больницы №16, тут поможет определенная терапия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Искаженное обоняние после COVID-19 может присутствовать до полугода.

Искаженное обоняние после COVID-19 может присутствовать до полугода.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как можно ускорить возвращение обоняния после COVID-19, в прямом эфире в Инстаграме регионального оперштаба по борьбе с инфекцией рассказала зав лор-отделением казанской клинической больницы №16 Екатерина Лаптева.

По ее словам, тем, кто перенес COVID-19, в этом может помочь антиоксидантная терапия. Она ускорит сам процесс восстановления, но и поддержит его.

Для этого нужно использовать интраназальные глюкокортикостероиды. Они уберут отечность и восстановят носовое дыхание по максимуму. Также необходимо использовать сосудистые препараты и антиоксиданты.

При этом так называемое искаженное обоняние после COVID-19, по заверениям Лаптевой, может присутствовать до полугода.