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Общество16 сентября 2021 13:21

В Набережных Челнах планируют построить завод по переработке пластиковых бутылок

Стоимость проекта оценили в 400 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Большая часть отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ) - это пластиковые бутылки.

Большая часть отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ) - это пластиковые бутылки.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дочерняя фирма госкорпорации «Росатом» - «Русатом Гринвэй», планирует построить в Набережных Челнах завод по переработке отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ), большую часть которых составляют именно пластиковые бутылки. Эти отходы будут превращать в ПЭТ-хлопья пищевого качества. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов рублей.

Производство собираются запустить уже в 2022 году, чтобы к концу 2024-го выйти на полную рабочую мощность, сообщил Интерфакс коммерческий директор «Русатом Гринвэй» Андрей Есаев.