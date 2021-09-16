В Набережных Челнах планируют построить завод по переработке пластиковых бутылок

Большая часть отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ) - это пластиковые бутылки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дочерняя фирма госкорпорации «Росатом» - «Русатом Гринвэй», планирует построить в Набережных Челнах завод по переработке отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ), большую часть которых составляют именно пластиковые бутылки. Эти отходы будут превращать в ПЭТ-хлопья пищевого качества. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов рублей.

Производство собираются запустить уже в 2022 году, чтобы к концу 2024-го выйти на полную рабочую мощность, сообщил Интерфакс коммерческий директор «Русатом Гринвэй» Андрей Есаев.