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Происшествия16 сентября 2021 13:09

В Казани полицейские поймали двух медиков, которые торговали сертификатами о вакцинации от коронавируса

Стоимость одного бланка доходила до 8 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские Татарстана выявили в Казани схему продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. На этом попались два медика, работающие в одном из местных учреждений. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Сообщает МВД Татарстана.

- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до четырех лет, - отметили в ведомстве.

Полицейские установили, что жительница Казани в качестве посредника передавала данные «клиентов» подозреваемым, чтобы те за деньги внесли их данные портала Госуслуг для получения сертификата. Утверждается, что с одного «клиента» злоумышленники брали до 8 тысяч рублей.