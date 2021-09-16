За одни сутки в Татарстане зафиксировали 51 новый случай COVID-19

48 случаев – контактные, три оказались завозными Фото: Олег ЗОЛОТО

В республике за последние сутки зарегистрировали 51 случай заражения COVID-19. Госпитализированы 22 человека, остальные 29 лечатся дома. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 48 случаев – контактные, три оказались завозными, - отметили в ведомстве.

Большая часть заболевших за эти сутки была зарегистрирована в Казани (26 человек) и Набережных Челнах (16 человек).

Всего в регионе зафиксировано 26 264 случая COVID-19, в 22 835 из них люди смогли выздороветь, а в 712 скончались.