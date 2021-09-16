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Звезды16 сентября 2021 16:05

Чувашия получит 62 миллиона рублей на развитие библиотек, театров и музеев

На эти деньги закупят книги и обновят здания
Инзиля ШАКИРОВА
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62 миллиона республика получит из федерального бюджета.

62 миллиона республика получит из федерального бюджета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чувашия направит на развитие учреждений культуры и библиотек более 62 миллионов рублей. Из них только 40 миллионов уйдет на создание модельных библиотек в Аликовском, Вурнарском и Канашском районах, а также на обновление детской библиотеки Мариинско-Посадского района и Синьяльской сельской библиотеки Чебоксарского района.

На выделенные деньги, помимо этого, отремонтируют театры, музеи и библиотеки региона. Так, 16 миллионов рублей планируют потратить на техническое оснащение ТЮЗа им. М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол.

Помимо этого, 6 миллионов рублей уйдут на покупку новой художественной литературы и детских книг, в том числе на чувашском языке.