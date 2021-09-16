Чувашия получит 62 миллиона рублей на развитие библиотек, театров и музеев

62 миллиона республика получит из федерального бюджета.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чувашия направит на развитие учреждений культуры и библиотек более 62 миллионов рублей. Из них только 40 миллионов уйдет на создание модельных библиотек в Аликовском, Вурнарском и Канашском районах, а также на обновление детской библиотеки Мариинско-Посадского района и Синьяльской сельской библиотеки Чебоксарского района.
На выделенные деньги, помимо этого, отремонтируют театры, музеи и библиотеки региона. Так, 16 миллионов рублей планируют потратить на техническое оснащение ТЮЗа им. М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол.
Помимо этого, 6 миллионов рублей уйдут на покупку новой художественной литературы и детских книг, в том числе на чувашском языке.