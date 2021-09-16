Ford продал часть своих заводов в Набережных Челнах местному производителю спецтехники

Компания продала комплекс площадью 18 гектаров. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Компания «Форд Мотор Компани» распродала часть имущества в Набережных Челнах. Согласно сделке, комплекс площадью 18 гектаров теперь принадлежит местному производители специализированной техники и запасных частей. При этом сумма сделки не разглашается.

Всего в Набережных Челнах продается три имущественных комплекса компании Ford. В их состав входят: производственные здания, объекты инфраструктуры, земельные участки и складские помещения.