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Общество16 сентября 2021 12:22

Ford продал часть своих заводов в Набережных Челнах местному производителю спецтехники

Сумма сделки не разглашается
Инзиля ШАКИРОВА
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Компания продала комплекс площадью 18 гектаров.

Компания продала комплекс площадью 18 гектаров.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Компания «Форд Мотор Компани» распродала часть имущества в Набережных Челнах. Согласно сделке, комплекс площадью 18 гектаров теперь принадлежит местному производители специализированной техники и запасных частей. При этом сумма сделки не разглашается.

Всего в Набережных Челнах продается три имущественных комплекса компании Ford. В их состав входят: производственные здания, объекты инфраструктуры, земельные участки и складские помещения.