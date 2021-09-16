С 1 октября рабочим завода «КАМАЗ» проиндексируют тарифы и оклады на 4,3%

При этом руководящий состав не может претендовать на эти льготы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Согласно коллективному трудовому договору в Набережных Челнах рабочим завода «КАМАЗ» проиндексируют тарифы и оклады на 4,3%. Также, с учетом работы за сентябрь сотрудники основного и вспомогательного производств, а также мастера могут рассчитывать на прибавку к зарплате. Она будет равна увеличенной компенсации за питание и возмещение расходов на проезд на работу и обратно. Сообщает заводское издание «Вести КАМАЗа».

Так, размер компенсации за питание зависит от длительности смены работника. Обычно, когда речь идет о корпоративных столовых, она равна 60 рублей. Но при восьмичасовой смене компенсация увеличивается до 100 рублей. В итоге, для тех, у кого работа походит во вредных условиях, обозначенная сумма возрастает до 170 рублей.

Исходя из 22 рабочих дней в месяц при стандартной смене и с учетом 50 рублей проездных дополнительная выплата может достигать 2 тысяч рублей на одного сотрудника. Эти деньги он получит вместе с зарплатой. При этом руководящий состав и простые служащие не могут претендовать на эти льготы.