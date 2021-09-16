Власти Казани выкупят у горожан квартиры в аварийных домах

Из-за невыполнения собственником требований о сносе дома квартиры выкупят для муниципальных нужд по рыночной стоимости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Казани выкупят квартиры в аварийном доме №9 на улице Окраинной. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.

Статус аварийного жилья этот дом получил еще в 2014 году. Из-за того, что собственник до сиз пор не сносит его, квартиры в нем решили выкупить для городских нужд, причем по рыночной стоимости. Для этого в ближайшее время планируется проведение экспертизы помещений.