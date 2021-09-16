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Общество16 сентября 2021 11:35

Для строительства участка скоростной трассы М-12 «Москва - Казань» не хватает щебня

Также ограничены поставки гравия, керамзита и песка
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Трассу должны построить к 2024 году.

Трассу должны построить к 2024 году.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Строители участка скоростной трассы М-12 «Москва - Казань» столкнулись с проблемой – им не хватает щебня, песка, керамзита и гравия. Дело в том, что в местах возведения новой автодороги у железнодорожников есть дефицит вагонов и соответствующие ограничения по сети, рассказал Иинтерфаксу гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Напомним, что на строительстве трассы М-12 «Москва-Казань» будет создано около 80 тысяч новых рабочих мест. А уже в первый год использования автодорога привлечет до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока.