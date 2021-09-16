Строительство трассы М-12 «Москва-Казань» позволит создать около 80 тысяч новых рабочих мест

Предварительные подсчеты показали, что уже в первый год использования автодорога привлечет до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Фото: ГК "Автодор"

Во время возведения скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» планируется создание около 80 тысяч новых рабочих мест. По завершении строительства появятся дополнительно 5 тысяч рабочих мест при вводе автодороги в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Предварительные подсчеты показали, что уже в первый год использования автодорога привлечет до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Это произойдет из-за весомого сокращения расстояния между субъектами и экономии времени.

Также предполагается, что М-12 разгрузит федеральную трассу М-7 – одну из самых напряженных дорог в стране.

Помимо этого, новая скоростная трасса увеличит поток туристов между крупными субъектами России: за счет увеличения пропускной способности, повышения скорости движения и безопасности поездок откроются новые туристические направления. Вдоль всей трассы от Москвы до Казани наладят инфраструктуру: здесь обустроят 16 многофункциональных зон сервиса.

Экологические мероприятия тоже остаются в приоритете: вдоль трассы расположены не только жилые дома, но и леса, где проживают в том числе редкие животные. Для их безопасности везде установят шумозащитные экраны.

Напомним, ранее М-12 с точки зрения туризма и автопутешествий обсудили глава Ростуризма Зарина Догузова и президент Татарстана Рустам Минниханов.