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Общество16 сентября 2021 9:45

На установку ливневок в Набережных Челнах потратят 3 миллиарда рублей

Город оснащен ливневой канализацией лишь на 25%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время город обеспечен ливневой канализацией только на 25%

В настоящее время город обеспечен ливневой канализацией только на 25%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах планируют строительство сети ливневой канализации. Оно обойдется в три миллиарда рублей. Такую сумму обозначил мэр города Наиль Магдеев. Сообщают «Челнинские известия».

Градоначальник также сообщил, что в настоящее время город обеспечен ливневой канализацией только на 25%. До старта ранее объявленной очистки реки Мелекеска нужно сперва устранить источник загрязнения. Поэтому оба проекта ведутся параллельно.

Магдеев отметил, что действующим профильным руководителям необходимо решить сложную инженерную задачу – пройти к ливневой канализации по существующей городской застройке, где все инженерные сооружения заложены довольно глубоко под землей.