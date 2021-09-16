На установку ливневок в Набережных Челнах потратят 3 миллиарда рублей

В настоящее время город обеспечен ливневой канализацией только на 25% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах планируют строительство сети ливневой канализации. Оно обойдется в три миллиарда рублей. Такую сумму обозначил мэр города Наиль Магдеев. Сообщают «Челнинские известия».

Градоначальник также сообщил, что в настоящее время город обеспечен ливневой канализацией только на 25%. До старта ранее объявленной очистки реки Мелекеска нужно сперва устранить источник загрязнения. Поэтому оба проекта ведутся параллельно.

Магдеев отметил, что действующим профильным руководителям необходимо решить сложную инженерную задачу – пройти к ливневой канализации по существующей городской застройке, где все инженерные сооружения заложены довольно глубоко под землей.