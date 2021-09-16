В Татарстане начнут аттестовывать священнослужителей, получивших образование за рубежом

В случае принятия законопроекта, религиозные организации смогут самостоятельно вносить некоторые изменения в свой устав. Фото: tatarstan.ru

В Татарстане духовные образовательные организации могут получить право на аттестацию священнослужителей и сотрудников, которые обучались за рубежом. Данный пункт включен в законопроект о внесении изменений в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Законопроект на заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана представил Айдар Шамсутдинов.

Спикер отметил, что документ разработан с целью привести республиканское законодательство в соответствие с федеральным, а также избежать в дальнейшем нетрадиционных религиозных течений.

Согласно документу, отдельным лицам запрещается руководить или участвовать в религиозных группах. Также, в случае принятия законопроекта, религиозные организации смогут самостоятельно вносить некоторые изменения в свой устав.

Законопроект представлен и подготовлен к первому чтению. По сообщению пресс-службы Госсовета Татарстана, не исключено, что на очередном заседании совещательного органа он уже будет принят.