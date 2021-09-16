Вдоль трассы М-12 «Москва-Казань» построят кафе, смотровые площадки и зоны отдыха

Глава Ростуризма уверена: на строящейся автодороге также необходимо продумать и наладить всю инфраструктуру для туристов. Фото: tourism.gov.ru

Скоростную трассу М-12 «Москва-Казань» намерены обустроить для туристического маршрута. Автодорогу с точки зрения туризма и автопутешествий обсудили президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках ее визита в Казань.

По мнению Догузовой, трасса не должна быть просто способом передвижения из одного пункта в другой. Глава Ростуризма уверена: на строящейся автодороге также необходимо продумать и наладить всю инфраструктуру для туристов. В частности, вдоль дороги можно создать смотровые площадки, качественные модульные отели, зоны отдыха, кемпинги, кафе и парковки.

Напомним, участок от Москвы до Казани строящейся скоростной трассы М-12 уже видно из космоса. Створ трассы длиной 810 километров пробит до конца.