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Здоровье15 сентября 2021 19:53

В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали три женщины
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 712.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 712.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами вируса стали женщины 1936, 1938 и 1949 годов рождения. Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 712.