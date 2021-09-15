В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 712.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В республике подтверждено еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.
Так, очередными жертвами вируса стали женщины 1936, 1938 и 1949 годов рождения. Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 712.