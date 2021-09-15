Бабье лето в Казани начнется только через 10 дней

Бабье лето в Казани стоит ждать только во второй половине сентября, именно тогда установится сухая и солнечная погода. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев заявил, что короткое потепление, которое было в Казани, нельзя считать бабьим летом. Его стоит ждать только во второй половине сентября, тогда в Казани установится сухая и солнечная погода.

— В понедельник и вторник мы находились в теплом секторе Атлантического циклона, поэтому в Казани было тепло. Сейчас мы переходим в его тыловую часть, преобладают северные потоки. Но это было не бабье лето, — отметил профессор КФУ.