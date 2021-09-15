Жителя Чувашии, который убил топором гостью и расчленил ее, приговорили к 9 годам колонии

Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

65-летнего жителя села Тобурданово Канашского района суд признал виновным в убийстве гостьи. Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Мужчину приговорили к 9 годам колонии особого режима, - также отметили в ведомстве. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Началось все с пропажи 59-летней жительницы села Тобурданово. Останки женщины нашли на берегу реки Урюм, недалеко от ее дома.

Было доказано, что 11 декабря 2020 года гостила в доме осужденного. Они вместе выпивали. А когда между хозяином и гостьей вспыхнула пьяная, первый схватился за топор. Злоумышленник убил свою оппонентку одним ударом обуха по затылку. Мужчина вытащил тело за свой огород, где расчленил, упаковал части в мешки и, сделав прорубь, скинул в реку Урюм.