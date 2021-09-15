В дни Выборов-2021 в Казани перекроют ряд дорог

Речь идет о трех участках. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с проведением Выборов-2021 – с 17 по 19 сентября, а также из-за приуроченных к ним мероприятий, в Казани для транспорта перекроют дороги.

Так, с 0.00 до 24.00 17 сентября нельзя будет заехать на парковку Центра семьи «Казан». В пятницу вечером там будет работать автокинотеатр – сеансы в 19.00 и в 21.00. На просмотр допускаются обладатели браслета «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

А с 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября машины перестанут пускать на улицу Профсоюзная – от улицы Астрономическая до улицы Чернышевского. Там в эти дни будет проходить мультиформатный молодежный фестиваль.

В свою очередь с 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена». В последний день голосования там пройдет концерт.