В 2021 году Татарстан увеличил свои доходы на 40 миллиардов рублей

Финансирование запланированных расходов идет своевременно и стабильно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первые 6 месяцев 2021 года доходная часть бюджета Татарстана исполнена на 55%. Такое опережение связано с увеличением поступлений в республиканскую казну почти на 40 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом. Об этом на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам доложил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин.

По его словам, за первое полугодие в консолидированный бюджет Татарстана поступило 149,3 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, в бюджет республики – 125,5 миллиарда рублей.

А показатели за восемь месяцев 2021 года следующие: в консолидированный бюджет Татарстана прибыло 209,3 миллиарда рублей, а в республиканский – 176,4 миллиарда рублей.

Спикер также заявил, что финансирование запланированных расходов идет своевременно и стабильно. Вынужденных кредитов из федерального бюджета в этом году не предвидится. Более того, по итогам 9 месяцев текущего года можно будет поднять вопрос об увеличении бюджета.