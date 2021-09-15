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Общество15 сентября 2021 15:16

В Татарстане среди проголосовавших на выборах-2021 разыграют несколько десятков iPhone 12

Обладателя смартфона будут определять 17, 18, 19 сентября каждый час пока работают избирательные участки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего на кону будет 36 смартфонов.

Всего на кону будет 36 смартфонов.

Фото: Александр ГЛУЗ

В дни выборов-2021 в рамках проекта «Народный Татарстан» стартует челлендж #МойТатарстан. Так, с 17 по 19 сентября включительно жителям республики надо будет проголосовать и сделать фото или селфи на своем избирательном участке. После его надо выложить в ВКонтакте или Instagram с хэштегом #МойТатарстан.

В течение трех дней голосования пока будут работать избирательные участки – с 8.00 до 20.00, среди участников челенджа в прямом эфире сообщества проекта ВКонтакте «Народный Татарстан» каждый час среди проголосовавших будут разыгрывать iPhone 12. Всего планируется раздать 36 этих смартфонов.