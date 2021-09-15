В Чебоксарах в 48% многоквартирных домов подали тепло

До конца текущей недели предстоит обеспечить теплом 1 828 многоквартирных домов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в Чебоксарах стартовал отопительный сезон. Причина тому - холодная погода.

Так, по последним данным администрации города, тепло уже подано в 115 детских садов из 123, а также в 52 школы из 61.

Также управляющие компании и ТСЖ начали подавать тепло в многоквартирные дома. В 875 из них оно уже должно появиться, а это 48% от всех таких домов Чебоксар.

- До конца текущей недели предстоит обеспечить теплом 1 828 многоквартирных домов, - сообщает администрация столицы Чувашии.