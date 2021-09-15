В жилые дома Набережных Челнов начали подавать тепло

Одним из важнейших условий запуска отопления является наличие документов, подтверждающих готовность объектов к подаче тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 сентября, в жилых комплексах в Набережных Челнах начали подачу тепла. Так, разрешение на запуск горячей воды в батареи получили семь управляющих компаний (УК) и три товарищества собственников жилья (ТСЖ). Сообщает пресс-служба Набережночелнинских тепловых сетей.

В этот список вошли такие УК, как «Строим будущее», «Челныстройремонт», «Паритет», «Камстройсервис», «Комфортные дома», «Жилищный фонд», «ДОМиКо», а также ТСЖ «Инвест-Сервис», «У Майдана» и «Домовой».

Отметим, в Набережных Челнах ранее тепло начали подавать только в объекты социального значения, в частности, детсады, школы и больницы. Для этого руководство данных учреждений предварительно подавали соответствующие заявки.