В Казани для бесплатного проезда перевозчики просят пассажиров просят держать на виду браслет «Я проголосовал / Мин тавыш бирдем!»

Перевозчики попросили пассажиров держать свой браслет на виду, ведь 17-19 сентября по нему можно бесплатно проехать в автобусах. Фото: kzn.ru

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана разъяснила жителям Казани правила пользования льготами при наличии браслета «Я проголосовал / Мин тавыш бирдем!». В дни Выборов-2021 - с 17 по 19 сентября, он дает право бесплатного проезда в общественном транспорте. Первое, что просят перевозчики у пассажиров, - держать браслет на виду.

Для этого им рекомендуется надеть его на руку. При этом браслет не нужно прикрывать одеждой, он должен быть виден кондуктору во избежание инцидентов.

- В случае повреждения браслета или отсутствия на нем четкой надписи «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!», он не дает права бесплатно проехать на общественном транспорте, - также отметили в АТП Татарстана.