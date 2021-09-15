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Здоровье15 сентября 2021 12:38

За сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев коронавируса

При этом подавляющее количество инфицированных было зарегистрировано в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным.

В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 44 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому, - также уточнили в ведомстве.

Отметим подавляющее количество инфицированных было зарегистрировано в Казани – 36 зараженных.

Всего, по состоянию на 15 сентября, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 26 213 случаев коронавируса, в 22 807 из них люди смогли выздороветь, а в 709 случаях скончались в результате болезни.