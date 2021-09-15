За сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 44 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому, - также уточнили в ведомстве.

Отметим подавляющее количество инфицированных было зарегистрировано в Казани – 36 зараженных.

Всего, по состоянию на 15 сентября, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 26 213 случаев коронавируса, в 22 807 из них люди смогли выздороветь, а в 709 случаях скончались в результате болезни.