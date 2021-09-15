В Казани в последний день голосования - 19 сентября, общественный транспорт будет работать допоздна

Все проголосовавшие получат браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!», с которым с 17 по 19 сентября могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воскресенье, 19 сентября, - последний день выборов-2021 в Госдуму. В связи с этим в Казани решили усилить и продлить работу общественного транспорта до 23.00. Сообщает городской комитет по транспорту.

- С 13.00 до завершения праздничных мероприятий будут усилены автобусные маршруты № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, трамвайные маршруты №5, 5а, 6 и троллейбусные маршруты №2, 13 следующие по проспекту Ямашева. Усиление 19 сентября будет на автобусных маршрутах 62, 74, 75 и на троллейбусном маршруте №1, которые следуют по улице Чистопольская. Перевозчики усилят работу автобусных маршрутов № 28, 28а, 43, 54 следующих по улице Амирхана, - отметили в Комитете.

Напомним, в Казани все проголосовавшие получат браслет «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!», с которым с 17 по 19 сентября могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Также этот браслет станет входным билетом на главный концерт около стадиона «Ак Барс Арена».