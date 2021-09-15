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Общество15 сентября 2021 10:21

Отопительный сезон в Йошкар-Оле запустят 20 сентября

Уже сегодня тепло начали подавать в соцобъекты
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В жилых домах отопительный сезон начнется со следующего понедельника

В жилых домах отопительный сезон начнется со следующего понедельника

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 20 сентября в столице Марий Эл дадут старт отопительному сезону. Сегодня, 15 сентября, подача тепла началась в социально значимых объектах, в частности, в городских школах, больницах, детских садах. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

Градоначальник подчеркнул, что в мэрии ежедневно проводят мониторинг погодных условий. Маслов выразил надежду на то, что температурные минимумы позволять запустить отопительный сезон в жилых домах города к намеченной дате.