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Общество15 сентября 2021 9:41

Сегодня из Казани в Шарм-эш-Шейх начнет курсировать новый рейс

Airbus A320 будет летать в данном направлении каждую среду
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вылет авиалайнера из Казани запланирован по средам в 20:40

Вылет авиалайнера из Казани запланирован по средам в 20:40

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 сентября начинает работу новый регулярный рейс из Казани в Шарм-эш-Шейх. Его открывает египетская авиакомпания Air Cairo. Самолет будет курсировать по нему каждую среду. Сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Air Cairo – действующий зарубежный партнер казанского аэропорта – выбрал для полетов комфортабельный Airbus A320 на 174 кресла.

Вылет авиалайнера из Казани запланирован по средам в 20:40, с прибытием в Шарм-эш-Шейх в 2:45. А из Шарм-эш-Шейха самолет будет вылетать в 15:25 и прибывать в Казань в 19:30.

Пассажирам не стоит забывать о разнице во времени: московское время на 1 час впереди времени в Египте.