Министр образования Татарстана встретился со студентами — будущими педагогами

Министр рассказал будущим учителям о специфике и особенностях работы в современной школе, с какими трудностями можно столкнуться в будущем. Фото: Пресс-служба Министерства образования республики.

14 сентября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина со студентами и педагогическим коллективом. Сообщает Министерство образования республики.

Министр рассказал будущим учителям о специфике и особенностях работы в современной школе, с какими трудностями можно столкнуться в будущем. Акцент сделал министр на том, что педагог – это призвание на всю жизнь, а любовь к детям – это основополагающий фундамент в выбранной профессии.

Хадиуллин рассказал о системе образования республики и страны, начиная с дошкольного, заканчивая высшим. Студентов, в свою очередь, интересовали вопросы будущего трудоустройства, какие возможности есть в республике для начала трудовой деятельности, как привлекаются выпускники школ для поступления на педагогические специальности в вузы Татарстана.