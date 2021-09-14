В Набережных Челнах многодетная мать Агина Алтынбаева распылила в школе перцовый баллончик

Фото: Из личного архива героя публикации

В Набережных Челнах многодетная мать Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) снова стала участницей скандала. Напомним, то она даст рулить сыну машиной на скорости 130 км/ч, то ее сын просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, а то и вовсе устроит драку в школе сына с представительницей родительского комитета.

К слову, новый скандал так же произошел в той же школе №5. Утром 13 сентября Агина Алтынбаева пришла в учебное заведение, где поссорилась с одной из родительниц и педагогами. Во время этого конфликта, по словам очевидцев, Агина распылила перцовый баллончик. В результате чего одного человека увезли в больницу.

На место происшествия прибыли полицейские. В отношении Алтынбаевой составили административный протокол.

Причину конфликта его участники, кстати, официально озвучивать не спешат. Предварительно, все произошло из-за объявленного сбора денег с родителей школьников.