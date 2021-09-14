Рустам Минниханов побывал в бассейне «Дулкын», который капитально отремонтировали в Набережных Челнах

Сейчас там работает 6 плавательных дорожек по 25 метров в длину. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом, в рамках которого побывал на заводе «КАМАЗ», а также посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын», работающий в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Витязь“ имени М.Ш.Бибишева».

Бассейн после ремонта сдали совсем недавно, в августе этого года. Там работает 6 плавательных дорожек по 25 метров в длину, его глубина — от 1,6 метров до 5 метров. В спортивном комплексе специально для посетителей бассейна оборудовали две большие раздевалки с душевыми.