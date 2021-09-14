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Общество14 сентября 2021 17:25

В Татарстане на реке Волга убрали угрозу для маломерных судов

Ранее там из-за обмеления всплыла труба
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Труба всплыла между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга».

Труба всплыла между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга».

На реке Волга в Лаишевском районе между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем «Волга» участок всплывшего трубопровода, которая угрожала маломерным судам, был разгерметизирован и уложен на дно. Сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, из-за обмеления труба всплыла и находилась от поверхности воды всего 10 -15 сантиметров. Главная ее опасность была в том, что плывущие на лодке люди попросту ее не видели и могло произойти столкновение.