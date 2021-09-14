В Чувашии заблудившийся пенсионер-грибник сутки бродил по лесу

Фото: МВД по Чувашской Республике

В Чувашии завершили поиски 85-летнего пенсионера-грибника из села Алтышево. Сообщили в МВД республики.

- В полицию о пропаже мужчины еще 12 сентября заявил его 85-летний односельчанин, с которым они вместе пошли за грибами, - отметили в ведомстве.

Пожилой мужчина заблудился, начались его поиски. Ситуацию осложняло то, что у пенсионера-грибника мало того, что при себе не было мобильного телефона, так он еще и плохо слышит.

Сначала пропавшего в лесу искали полицейские с собакой, к ночи к этому подключились спасатели, охотники, местные жители и волонтеры, был выставлен наряд с сигнальными ракетами.

После суток поисков появилась первая информация о том, что мужчину видели около поселка Первомайский. Сотрудники ГИБДД выехали туда и обнаружили пропавшего пенсионера, который, как выяснилось, провел ночь в лесу. Грибника осмотрели врачи, но госпитализация ему не потребовалась.