Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы подошла к кульминации

По данным прогнозов, ЕР ожидаемо сохранит большинство, но будет оно квалифицированным или простым, вопрос. Главный козырь оппонентов партии - пенсионная реформа и вакцинация (потери 15-20%). Получается, что 280 мандатов ЕР будет воспринято наверху как победа, а конституционное большинство (300+ депутатских кресел) практически как чудо, считает Telegram-канал «Итиль».

Другие партии ничего гениального за избирательную кампанию не показали, поэтому в сумме набирают столько же, сколько ЕР или же меньше. Интрига лишь в том, как будут распределены места. КПРФ, ЛДПР и СР с большой долей вероятности подтвердят свой статус. «Новые люди», «Яблоко» могут побороться за 5 место.

Аналогичные результаты могут быть и в большинстве субъектов РФ. Уже ясно: в Чувашии, в первую очередь из-за социальных проектов и значительной доли сельского населения, настроенного довольно консервативно, ЕР возьмет первое место. А дальше - КПРФ вряд ли удасться довольствоваться 2 номером: местные коммунисты не смогли восстановиться после раскола. Потому, как будут выглядеть следующие после лидера места, пока остается загадкой.

Традиционно, стоит ожидать высоких результатов ЕР и в некоторых благополучных регионах, таких как Татарстан. Здесь итог голосования может быть намного выше среднего из-за развитой социально-экономической модели. Также отмечает «Итиль».