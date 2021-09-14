Татарстан заключил соглашение с Минприроды России на получение субсидий на 6,4 миллиарда рублей

Проект рассчитан на 2022-2024 годы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот вторник, 14 сентября, на заседании комитета по экологии Госсовета Татарстана его депутаты обсудили ход выполнения в республики федерального проекта «Оздоровление Волги». Его цель к концу 2024 года в три раза снизить поступления в реку загрязненных сточных вод.

Так, с 2019 по 2020 года в Татарстане в рамках проекта уже было построено и реконструировано 11 очистных сооружений в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах, в Агрызском, Алексеевском, Зеленодольском, Мензелинском и Пестречинском районах. На это потратили около 2,6 миллиарда рублей. Сейчас работы в этом направлении еще продолжаются в селе Кощаково Пестречинского района и в Казани.

На заседании Комитета было также отмечено, что Татарстан подписал соглашение с Минприроды России на получение субсидий на 6,4 миллиарда рублей. Эти деньги направят на ликвидацию бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища и рекультивация иловых полей в Казани, которые сейчас представляет большую экологическую угрозу. Проект рассчитан на 2022-2024 годы.