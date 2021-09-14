В Ульяновске из-за холода хотят пораньше начать отопительный сезон

Пустить тепло в Ульяновске хотят уже в следующий понедельник. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На аппаратном совещании в мэрии Ульяновска глава города Дмитрий Вавилин сообщил, что отопление в квартиры местных жителей могут дать раньше планируемого, а именно в течении этой недели.

- Скорее всего, это будет 20 сентября, в понедельник, - заявил Дмитрий Вавилин

На сегодня готовность к началу пуска тепла город готов 99%, практически все подготовительные и ремонтные работы завершены.

Отметим, что изначально старт отопительному сезону в Ульяновске планировали дать 27 сентября, однако в город холода пришли уже сейчас.