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Общество14 сентября 2021 17:16

В Ульяновске из-за холода хотят пораньше начать отопительный сезон

Ранее планировалось подать тепло 27 сентября
Евгения БУБЛИК
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Пустить тепло в Ульяновске хотят уже в следующий понедельник.

Пустить тепло в Ульяновске хотят уже в следующий понедельник.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На аппаратном совещании в мэрии Ульяновска глава города Дмитрий Вавилин сообщил, что отопление в квартиры местных жителей могут дать раньше планируемого, а именно в течении этой недели.

- Скорее всего, это будет 20 сентября, в понедельник, - заявил Дмитрий Вавилин

На сегодня готовность к началу пуска тепла город готов 99%, практически все подготовительные и ремонтные работы завершены.

Отметим, что изначально старт отопительному сезону в Ульяновске планировали дать 27 сентября, однако в город холода пришли уже сейчас.