В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Уланово – Каратун

Ремонт провели на участке от 32,2 до 33,8 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Апастовском районе Татарстана завершен ремонт дороги регионального значения Уланово – Каратун. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Эта автодорога проходит по нормативам 4 технической категории: ширина двухполосной проезжей части равна 7 метрам. Трасса соединяет Апастовский, Верхнеуслонский и Кайбицкий районы республики. По ней курсируют школьные и междугородние автобусы.

Ремонт провели на участке от 32,2 до 33,8 километра. Там уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также дорожники укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны, установили 12 погонных метров барьерных ограждений и нанесли дорожную разметку.