Выпускники «Школы фермера» - грантополучатели Минсельхозпрода РТ

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В список получателей гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан вошли лучшие выпускники «Школы фермера» – образовательного проекта Россельхозбанка. Это сельхозпроизводители Гульназ Щукина с Кайбицкого района и Александр Павлов с Высокогорского района. Их бизнес-проекты были признаны лучшими по итогам «Школы фермера» и предложены к участию в грантовом конкурсе «Агростартап». Оба проекта были оценены по достоинству, и, как результат - оба в списке грантополучателей.

Еще одна лучшая выпускница «Школы фермера» Елена Нигматзянова с Лаишевского района стала победителем в конкурсе на предоставление грантов на развитие семейных ферм. «Школа фермера» - это дорога вперед, к новым возможностям и правильному ведению своего хозяйства. Она дала нам возможность бесплатно обучиться и успешно продвигать свой бизнес. Результат уже есть. Я очень счастлива, что выиграла грант. Было очень волнительно, но моя мечта сбылась. Теперь у меня новая мечта – стать лучшим фермером Республики Татарстан», - поделилась впечатлениями Елена Нигматзянова.

- Содействие в подготовке бизнес-планов и участии выпускников в конкурсах грантовой поддержки – одна из задач «Школы фермера». Мы нацелены не только на обучение начинающих аграриев, но и сопровождение в реализации бизнес-плана, начиная от разработки и до участия в грантовых конкурсах, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

- Грантовая поддержка – большое подспорье для моего бизнеса. Благодаря гранту я смогу расширить свое производство. На финансовые средства планирую приобрести 50 быков и несколько газелей. Моя ферма станет еще больше, а значит и производительность в разы увеличится, – поделилась впечатлениями Гульназ Щукина.

Второй выпускник «Школы фермера» Александр Павлов в рамках реализации бизнес-плана планирует приобрести швицких нетелей и охладитель молока.

«Школа фермера» – образовательный проект Россельхозбанка. В Татарстане по этой программе начинающие фермеры прошли обучение по направлениям «Птицеводство» и «Молочно-мясное скотоводство».

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.