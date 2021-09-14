Жители одного из микрорайонов в Набережных Челнах предлагают создать спортплощадку на месте пустыря

Местные жители успели разработать проект нового объекта. ФОто: скриншот

Жители 46-го микрорайона Набережных Челнов обратились в исполком города с предложением о создании новой универсальной спортплощадки. Они даже разработали проект нового объекта. Представители территориального общественного самоуправления предлагают создать место для досуга местных жителей между жилым комплексом «Солнечный парк» и домом № 46/03.

Площадь пустыря ранее планировал застроить предприниматель, который взял территорию в аренду. Но в этой местности так и ничего не появилось, а пустырь зарос зеленью, ограждение со временем стало разрушаться.

На указанной местности спортплощадок нет, поэтому жители близлежащих жилых комплексов уверены – на универсальной площадке в зимнее время можно играть в хоккей, а в летнее – в футбол и теннис. Также в дальнейшем на территории можно оборудовать площадку для выгула собак.